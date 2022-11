MotoGP, Martin: "Pole position più difficile della stagione"

05-11-2022 15:41

Jorge Martin si è preso la prima posizione in griglia nel Gran Premio di Valencia, ultimo GP del Mondiale MotoGP 2022. Queste le dichiarazioni a caldo del poleman riportate da Sky Sport:

“Qui a Valencia è stata la pole position più complicata dell’anno, sicuramente. A dire la verità ho svolto un buon lavoro nella PL4, ho tentato tutte e due le mescole per comprendere al meglio il potenziale, ma non era prevista la pole oggi. Questa ho faticato, ma oggi ho timbrato immediatamente un bel tempo. Cercavo di migliorarmi, ma la seconda gomma non era a posto. Sono contento, è la terza pole di fila, siamo forti e speriamo di mettere tutto assieme domani”.