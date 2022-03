MotoGP, Miller: "Usiamo motore del 2021, mi fido dei tecnici"

04-03-2022 21:02

Ecco le parole dell’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller dopo il sesto posto complessivo fatto segnare nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail.

“Stiamo usando un motore del 2021. È il propulsore Ducati che hanno scelto per noi nel team ufficiale. Vogliono il meglio per noi e darci le migliori possibilità. Mi fido al 100% della decisone dei tecnici. Devo solo guidare la moto che mi è stata data. Ducati sta investendo milioni di dollari in questo progetto e pensare che qualcuno non stia dando il meglio è sciocco. Oggi non è andata male, siamo abbastanza vicini al mio miglior tempo con poco più di 45 minuti di giri in pista”.

OMNISPORT