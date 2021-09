MotoGp, Mir: "Bene fin da subito"

Il centauro della Suzuki Joan Mir ha fatto un primo bilancio dopo le libere a Misano: “Sono abbastanza contento perché normalmente al venerdì facciamo fatica. Ma se riusciamo a essere competitivi da subito c’è meno lavoro da fare al sabato. Mi sono sentito bene sull’asciutto ed abbiamo fatto un buon tempo con le gomme usate”.

“Dobbiamo lavorare di più per stare sul passo dell’1:32, che sarà poi quello della gara. Il feeling sul bagnato è buono, anche se la velocità sarebbe potuta essere migliore. Provo a dare sempre il 100% e così facendo possiamo ottenere il podio, anche se quest’anno non riusciamo a lottare per la vittoria. La Suzuki lavora forte e speriamo di fare meglio”.

“Non sono il più forte di questa stagione, ma considerando il mezzo che ho sono in lotta per il Mondiale. Se vedete tutte le altre categorie, sono sempre stato esplosivo, nessuno dice il contrario. Non è che non mi piace vincere le gare, ma faccio quel che posso”.

OMNISPORT | 17-09-2021 18:28