MotoGp, Mir: "Vincere ti aiuta a vincere, è successo a Rossi e Marquez"

Il campione della MotoGp Joan Mir è convinto che per il 2021 avrà un vantaggio notevole sugli altri: “L’esperienza di una stagione al vertice l’avevo già vissuta con il titolo della Moto3. Per chi lotta per la vittoria, avere già un Mondiale vinto ti aiuta molto. Si avverte la differenza rispetto a chi non è stato campione del mondo. Abbiamo notato come gestiscono le situazioni i piloti che hanno vinto molto, come Valentino Rossi e Marc Marquez. Marc è il pilota che ho visto più da vicino nelle sue vittorie. Sul piano della gestione è migliorato anno dopo anno. L’esperienza del titolo vinto ti fa migliorare“.

Lo spagnolo è carico per la nuova stagione: “Non cambierà molto rispetto all’ultima parte della stagione scorsa – prosegue Mir – L’importante sarà arrivare preparati con la mentalità giusta e mantenerla nel corso della stagione. Perciò non perderò il sonno, è un qualcosa che ho già vissuto, che mi consente di avere un’altra prospettiva“.

OMNISPORT | 17-01-2021 15:49