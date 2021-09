MotoGP Misano, Gran Premio di San Marino diretta live

Provaci ancora Pecco! Partirà dalla pole position Francesco Bagnaia che ci ha preso gusto e dopo la vittoria di Aragon cerca il bis per riaprire definitivamente il Mondiale MotoGP nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che scatterà alle 14 sulla pista di Misano intitolata a Marco Simoncelli.

Quattro Ducati nelle prime cinque posizioni delle qualifiche dominate dalle Desmosedici ufficiali. Al fianco di Bagnaia partirà Jack Miller. Il leader della classifica piloti Fabio Quartararo chiude la prima fila con la Yamaha factory. In seconda fila le Desmosedici Pramac di Martin e Zarco e la Honda HRC di Pol Espargarò che e precede il proprio capitano Marc Marquez. Sedicesimo tempo e sesta fila per il rientrante Franco Morbidelli. Ultima fila invece per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso per la prima volta in coppia in Yamaha Petronas.

La griglia di partenza del GP di San Marino