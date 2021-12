MotoGP, Mooney nuovo sponsor del VR46 Racing Team

30-12-2021 16:58

Con un comunicato ufficiale, la scuderia di Valentino Rossi, la VR Racing Team, comunica ufficialmente la fine della querelle riguardante Aramco e Tanal Entertainment e annuncia il prossimo Title Sponsor, che sarà Mooney. Questa realtà abbraccerà, oltre alla MotoGP, anche la Moto2 nella prossima stagione.

Dallo scorso 28 aprile, giorno nel quale la VR46 aveva annunciato la propria partecipazione in MotoGP, si sono rincorse voci e annunci differenti che hanno causato davvero molta confusione tra i tanti appassionati del Dottore e di MotoGp in generale. La scuderia, che il prossimo anno porterà in pista due Ducati affidate a Luca Marini e Marco Bezzecchi, si sarebbe dovuta avvalere dell’apporto, come main sponsor fino al 2026, del gigante degli idrocarburi Aramco. Poi si è parlato anche con insistenza Tanal Entertainment, che fa capo a Sua Altezza Reale Principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.

Dopo tanti rinvii e silenzi poco chiari, ecco però l’annuncio che improvvisamente rompe il silenzio. Come riportato nel comunicato del VR46 Racing Team, “il naming del team sarà Mooney VR46 Racing Team e verrà utilizzato in tutte le immagini del Team (incluse moto e tute dei piloti) e nelle comunicazioni ufficiali”.

Altre comunicazioni, si legge, verranno svelate il prossimo 3 gennaio. Riprendendo alla lettera il comunicato della scuderia, che è possibile leggere anche sul sito ufficiale della MotoGP:

“Mooney è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments che eredita l’esperienza di due eccellenze in settori differenti ma complementari: SisalPay, nel settore dei pagamenti, e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), nel settore bancario. Grazie a una rete capillare di oltre 45.000 esercizi convenzionati e completamente integrata con l’ecosistema digitale, Mooney svolge un importante ruolo sociale garantendo alla comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento – come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche – e servizi, prima disponibili solo nelle filiali bancarie – come prelievi, bonifici e MAV”.

