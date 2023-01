MotoGP, Morbidelli giustifica i fan Yamaha

19-01-2023 12:38

La stagione al via è decisiva per Franco Morbidelli, in scadenza di contratto con la Yamaha: voci cominciano a riporre sul suo sedile il ducatista Jorge Martin e il pilota di SBK Toprak Razgatlioglu.

Dopo due anni complicati, l’iridato 2017 nella Moto2 spiega a Motorsprint: “Ho letto su Internet e sui social qualche commento, ogni tanto capita; non credo ci sia mai stato il pericolo reale che Toprak prendesse il mio posto, non mi è stato fatto presente da nessuno. Sicuramente è stato il commento e il desiderio di alcuni fans della Yamaha, perché da me non hanno visto le prestazioni che vedevano da lui espresse nella Superbike. È un sentimento comprensibile da parte loro“

Nel 2020 l’italo-brasiliano ha vinto tre gare, Misano, Aragon e Valencia: al 2^ posto nella classifica mondiale, è seguito un periodo deludente, con solamente due piazzamenti nella top-10.