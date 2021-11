MotoGP, Morbidelli, “Lavoriamo per essere pronti per il 2022”

10-11-2021 13:28

L’opaca e deludente prova del Portimao è già stata archiviata e il “Morbido” è già pronto a scendere in pista nell’ultima prova della stagione del motoGp in quel di Valencia.

Il pilota italo-brasiliano della Yamaha aveva lavorato bene in prova, ma poi in gara qualcosa lo ha rallentato ed è su questo che ha lavorato con la squadra. Ecco cosa ha detto “Morbidelli”.

“Abbiamo avuto un buon weekend nel complesso a Portimão, ma poi la domenica abbiamo perso un po’ di velocità rispetto ai giorni precedenti. Il team ha lavorato duramente per analizzare i dati e non vedo l’ora di provare le loro soluzioni questo fine settimana a Valencia. Stiamo usando queste gare come un’estensione dei nostri test pre-stagionali per il 2022. Quindi, trovare punti di miglioramento e poi risolverli sono sviluppi positivi ed è esattamente ciò che ci eravamo prefissati di fare. Tutto il lavoro che abbiamo già fatto dal GP di San Marino ci sarà utile in seguito.”

