MotoGP, Mugello: l'ammissione di Marquez

Il campione spagnolo: "Il 3o posto in qualifica mi ha sorpreso, ma non valgo la top - 5".

10-06-2023 18:19

Non può fare miracoli Marc Marquez: la Honda non è all’altezza della Ducati e il Mugello non è la pista ideale per migliorare la condizione raffazzonata dopo l’incidente di Portimao.

Il terzo posto conquistato nella qualifica è stato sorpresa piacevole, ma la Sprint ha chiarito le cose: “Sono contento della qualifica, non avrei immaginato di arrivare in prima fila, la Honda non ha tale potenzialità; quanto alla corsa, pensavo di perdere posizioni con il passare delle tornate, invece sono arretrato di botto dopo il sorpasso di Jack Miller in Curva – 10, onore a lui” spiega l’otto volte campione del mondo a ‘Sky Sport’ “Ho detto al Team che valiamo le posizioni tra l’8a e la 10a, anche se sono arrivato al settimo posto; facciamo fatica con il passare dei giri, domani dovremmo soffrire in misura maggiore. Serve un altro passo a partire dal warm-up, darò il massimo”.