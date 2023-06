MotoGP, nuovo problema fisico per Quartararo

Il francese della Yamaha è caduto dopo uno scontro con Zarco: frattura scomposta al piede e colpo forte al gomito sinistro.

25-06-2023 19:57

Era caduto in allenamento prima del GP d’Olanda, riportando una frattura all’alluce sinistro. Poi è arrivato il podio nella Sprint, ma nella gara della domenica Fabio Quartararo è finito a terra dopo uno scontro con Johann Zarco. Il responso per il francese della Yamaha è di una frattura scomposta del piede sinistro e forte colpo al gomito sinistro. Ora la riabilitazione durante la lunga pausa estiva.

Queste le sue parole a Sky: “Quando vuoi fare le cose troppo bene a volte vanno male. Dovrò fare un check e vedere se ci sarà la possibilità di sottopormi a un intervento. Posso decidere se farlo o no. Stamattina non ho preso gli antidolorifici, per cui sentivo più male e la caduta non ha aiutato molto il piede e il gomito. Mi fa male, ma il recupero non è lungo, quindi, penso che nelle prossime settimane potrò essere al 100%”.