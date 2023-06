MotoGp, Olanda: trio Ducati davanti nelle qualifiche

Ad Assen Marco Bezzecchi precede Pecco Bagnaia e Luca Marini, che è anche scivolato. Poi la Yamaha di Quartararo

24-06-2023 12:04

E’ dominio Ducati nelle qualifiche del Gp d’Olanda, ad Assen. La pole position è di Marco Bezzecchi, Vr46, davanti al campione del mondo Pecco Bagnaia e al compagno di squadra Luca Marini, che è anche scivolato. In seconda fila un rinato Fabio Qauartararo su Yamaha, quindi la Ktm di Brad Binder, l’Aprlia di Aleix Espargaro e il compagno di squadra Maverick Vinales.

Pole di Bezzecchi, già il più veloce in tutte le libere corse ieri, con il crono di 1’31″472, nuovo record assoluto del Tt di Assen. Per l’italiano del team di Valentino Rossi è la seconda pole position in carriera dopo quella in Thailandia nel 2022. A soli 61 millesimi c’è il campione Ducati Bagnaia, Luca Marini è a 158 millesimi. Quartararo a 199 millesimi.

Dietro a Vinales, a completare la top 10, troviamo Johann Zarco, Alex Marquez e Jorge Martin, deludente e che è scivolato al tornantino di curva 5 nel suo primo giro. Esclusi dal Q2 tutti gli altri italiani: Fabio Di Giannantonio partirà 13esimo, Franco Morbidelli 15esimo, Enea Bastianini 18esimo e Lorenzo Salvadori 19esimo.

Nella Q1 è stato eliminato Marc Marquez, che partirà 17esimo e che è stato protagonista di una caduta strana, tamponando Bastianini mentre entrambi stavano rallentando fuori traiettoria in attesa di rilanciarsi per l’ultimo time-attack. Oggi alle 15 c’è grande attesa per la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del week end.

Ecco la classifica completa della top 10 delle qualifiche:

1 M. BEZZECCHI 1:31.472

2 F. BAGNAIA +0.061

3 L. MARINI +0.158

4 F. QUARTARARO +0.199

5 B. BINDER +0.232

6 A. ESPARGARO +0.340

7 M. VIÑALES +0.365

8 J. ZARCO +0.409

9 A. MARQUEZ +0.426

10 J. MARTIN +0.698