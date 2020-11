MotoGp, penalizzazione per Aleix Espargarò

La direzione gara della MotoGp ha confermato, a pochissime ore dal via del Gp d’Europa a Valencia, una penalizzazione di tre posizioni in griglia nei confronti di Aleix Espargarò.

Il pilota della Aprilia è stato punito per non aver rispettato una bandiera blu in uscita dalla corsia dei box qurante la Q2, durante la quale aveva ottenuto il sesto tempo. Partirà quindi in nona posizione nella gara in programma alle ore 14.

Guadagnano una posizione in griglia, quindi, Jack Miller (Ducati), Miguel Oliveira (KTM) e Franco Morbidelli (Yamaha).

OMNISPORT | 08-11-2020 11:46