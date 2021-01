MotoGp, Petrucci analizza il suo 2021 e il futuro di Rossi

Corsedimoto.com ha intervistato Danilo Petrucci in vista della prossima stagione di MotoGp. Ecco le sue dichiarazioni:

Ciao Petrux. Come procede la preparazione invernale?

“Procede bene, fuori piove e in questo momento sono costretto dentro casa (con la cyclette, ndr). In questi giorni mi sono allenato parecchio con la moto da cross ed enduro, quindi è un po’ di scarico. Devo smaltire un po’ di quegli acciacchi che avevo al collo dopo il test di Jerez. Ho due ernie C5-C6 e devo fare attenzione. Nella prima settimana di febbraio andrò al centro di Thalgau”.

Alla fine del Mondiale 2021 sarai soddisfatto se…?

“Non mi sono posto obiettivi, chiaramente vorrei vincere ancora, vincere con due factory diverse è una cosa che hanno fatto i migliori piloti. E’ una sfida plausibile, ma non ho aspettative”.

Pensi che il 2021 sarà un anno decisivo per la tua carriera?

“Il 2021 sarà un anno decisivo come sono tutti decisivi. Dopo tanti anni cambio moto e sono affascinato di cominciare questa nuova sfida”.

Si parla di cambio generazionale. Ti senti coinvolto? Come immagini il tuo futuro dopo la MotoGP?

“Ho cominciato nel 2012 che ero il più giovane in griglia, questo sarà il mio decimo anno, sono ormai tra i più vecchi. Mi piacerebbe continuare fino a quando non sarò il più vecchio, quindi conto di correre ancora un po’ di anni se sarò veloce. Al momento non so immaginare un futuro dopo la MotoGP”.

Che effetto farà non rivedere in pista Andrea Dovizioso neppure come avversario?

“Sarà sicuramente molto brutto, è uno dei migliori piloti della MotoGP. Penso si stia preparando con la moto da cross nel caso possa ritornare”.

Se dovessi scommettere… Sarà l’ultima stagione per Valentino Rossi?

“Dovreste chiedere a lui, Valentino si diverte molto, correrà fino a quando si divertirà. Difficile rispondere a questa domanda”.

OMNISPORT | 26-01-2021 14:41