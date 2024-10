MotoGP Australia: i Marquez dominano le pre qualifiche a Phillip Island, Martin e Bagnaia in Q2 senza brillare

Doppietta dei fratelli Marquez nelle pre qualifiche di Phillip Island, Marc miglior tempo in 1:27.770 davanti ad Alex e a Bezzecchi. 4° Martin, 5° Bagnaia. Out dai 10 Acosta e Bastianini, costretti al Q1

Inizia nel nome dei fratelli Marquez il week end della MotoGP a Phillip Island. Doppietta per Marc a Alex nelle pre qualifiche del GP di Australia prima e unica sessione di prove disputata nel venerdì aussie. Al mattino, in piena notte italiana, le fp1 erano state cancellate per la troppa pioggia. Sulla pista asciutta dietro ai “brother” spagnoli brilla Marco Bezzecchi terzo. Brillano meno invece i due contender del Mondiale, Jorge Martin (vittima di una caduta senza conseguenza all’inizio) e Pecco Bagnaia, rispettivamente quarto e quinto, comunque dentro ai 10 che passano in Q2 per le qualifiche. Da cui invece sono stati fatti fuori, a sorpresa, Pedro Acosta ed Enea Bastianini.

MotoGP Phillip Island, doppietta Marquez

Doppietta dei fratelli Marquez nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia. A Phillip Island pista finalmente asciutta dopo la pioggia battente della notte italiana che aveva portato alla cancellazione delle prime libere. Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo in 1:27.770 davanti al fratello Alex entrambi sulla Ducati del team Gresini. Terzo posto per Marco Bezzecchi su Ducati VR46. Senza strafare chiudono al 4° posto Jorge Martin e al 5° Francesco Bagnaia.

Qualche brivido per Pecco che ha trovato il tempo buono a qualche minuto dalla fine della sessione ma solo perchè nel finale con la pista che aumentava il suo grip i tempi erano tutti in continui miglioramento. Ne sanno qualcosa Pedro Aosta ed Enea Bastianini, che hanno chiuso fuori dalla top ten e saranno costretti al Q1 domani all’alba nelle qualifiche. A qualificarsi invece dalla sesta posizione anche Vinales, Binder, Di Giannantonio nonostante la spalla malandata alla sua penultima gara stagionale, Morbidelli nono in extremis e Rins su Yamaha con l’altra M1 di Quartararo fuori per pochi centesimi al pari dell’idolo di casa Jack Miller.

La caduta di Martin a inizio pre qualifiche

Eppure non erano cominciate bene le pre qualifiche per Martin. Lo spagnolo leader del mondiale nei primissimi giri è arrivato lungo in frenata sulla pista ancora viscida e con poco grip dopo le piogge del mattino australiano. Una frenata talmente lunga che per evitare di tamponare Quartararo, il posteriore della sua Ducati GP24 si è sollevato di colpo e l’anteriore che si è chiuso. Contatto evitato per pochissimi centimetri, con Martin che è finito nell’erba. Riuscito a rientrare ai box senza danni ha potuto proseguire la sessione (chiusa con il 4° tempo).

Gp Australia: i tempi delle pre qualifiche

Pos Pilota Team Tempo 1 Marc Marquez Gresini Racing Motogp 1:27.770 2 Alex Marquez Gresini Racing Motogp +0.102 3 Marco Bezzecchi Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.188 4 Jorge Martin Prima Pramac Racing +0.197 5 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.243 6 Maverick Vinales Aprilia Racing +0.390 7 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +0.495 8 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.542 9 Franco Morbidelli Prima Pramac Racing +0.550 10 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +0.658 11 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +0.673 12 Jack Miller Red Bull Ktm Factory Racing +0.699 13 Pedro Acosta Red Bull Gasgas Tech3 +0.758 14 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +0.806 15 Augusto Fernandez Red Bull Gasgas Tech3 +0.858 16 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team +0.989 17 Joan Mir Repsol Honda Team +1.003 18 Aleix Espargaro Aprilia Racing +1.012 19 Luca Marini Repsol Honda Team +1.050 20 Takaaki Nakagami Idemitsu Honda Lcr +1.523 21 Lorenzo Savadori Trackhouse Racing +2.099 22 Raul Fernandez Trackhouse Racing +2.288

