MotoGP, Gp Australia 2024: orari Phillip Island, info, dove vedere in tv e in streaming la sfida Bagnaia-Martin

Quart'ultima gara del Motomondiale, la MotoGP corre a Phillip Island il Gran Premio di Australia: Bagnaia e Martin ripartono per la lotta al titolo con 10 punti a vantaggio dello spagnolo. A che ora e dove vedere gli appuntamenti in tv

A quattro gare dalla fine del Motomondiale, si entra nella fase cruciale del duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il campione in carica della Ducati e il rivale spagnolo sono pronti a sfidarsi a Phillip Island, in Australia, su uno dei circuiti più spettacolari del campionato, lungo più di 4 chilometri e caratterizzato da ben 12 curve. Il fusorario imporrà a tutti gli appassionati italiani sveglie ad orari stravaganti, da venerdì a domenica: entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere il Gran Premio d’Australia in diretta tv e live in streaming.

Gp Australia: Bagnaia e Martin divisi da 10 punti

Pecco Bagnaia a Phillip Island ha la possibilità di accorciare ulteriormente il distacco in classifica da Jorge Martin. Appena 10 le lunghezze che dividono i due fuoriclasse di questo Motomondiale, a quattro gran premi dal termine. In Giappone ha avuto la meglio il ducatista italiano, ma lo spagnolo non è stato di certo a guardare. Non c’è più tempo per gestire gomme e vantaggi, bisogna solo vincere. E in conferenza i due hanno già affrontato l’argomento “Ducati”.

Motogp, dove vedere il Gp d’Australia in diretta tv

Il Gp d’Australia, in scena come di consueto a Phillip Island, sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sul canale 208 di Sky, interamente dedicato al mondo delle moto. Weekend particolare, con la Sprint Race che potrebbe cambiare le carte in tavola in ottica Mondiale: così come per le qualifiche, anche per la gara sprint della Moto Gp ci sarà la possibilità di vedere tutto in diretta su Sky e in chiaro su TV8. Domenica, invece, il Gran Premio sarà visibile live solo su Sky dalle ore 6 e in differita dalle ore 12 su TV8.

Motogp, dove vedere il Gp d’Australia live in streaming

Per chi volesse assistere al Gp d’Australia direttamente dal proprio letto, senza alzarsi necessariamente alle prime luci dell’alba, attivo il servizio streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta dentro, vi basterà selezionare l’evento di riferimento nella sezione “Dirette Sport” e godervi lo spettacolo. Saranno free, invece, qualifiche e sprint race, visibili live in streaming sul portale ufficiale di TV8.

Qui di seguito gli orari di tutte le sessioni, da venerdì a domenica, del Gp d’Australia:

Venerdì 18 ottobre

FP1 MotoGP : 1,45-2,30 (Diretta Sky)

: 1,45-2,30 (Diretta Sky) Pre-qualifiche MotoGP: 6-7 (Diretta Sky)

Sabato 19 ottobre

FP2 MotoGP: 1,10-1,40 (Diretta Sky)

Qualifiche MotoGP : 1,50-2,30 (Diretta Sky e TV8)

: 1,50-2,30 (Diretta Sky e TV8) Sprint MotoGP: 6,00 (Diretta Sky e TV8)

Domenica 20 ottobre