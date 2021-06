Motogp, PL1: Vinales il più veloce! Solo 9° Marquez

Ha finalmente preso il via il nono appuntamento del Mondiale Motogp 2021, sul circuito olandese di Assen, conosciuto anche come l’Università del motociclismo, con le prime prove libere del weekend. A prendersi la prima posizione in queste PL1 è Top Gun Maverick Vinales in 1,33,072 con la Yamaha ufficiale, che qui ad Assen sembra soffrire molto meno rispetto alla Germania e ritrova la sua consueta velocità.

Secondo tempo per Pol Espargaro a 111 millesimi al Maverick. Terzo tempo per Alex Rins, staccato di 429 millesimi. Il quarto tempo se lo prende il leader del Mondiale Fabio Quartararo, con un ritatdo di 561 millesimi dal compagno di box. El Diablo punta ad allungare nel mondiale prima della pausa di 5 settimane che ci porterà al prossimo GP in Stiria.

Quinto un ottimo Nakagami a 757 millesimi, poi Zarco in Ducati Pramac (+ 0.815), Petrucci (+ 0.867), e Aleix Espargaro, ottavo a 921 millesimi. Chiudono la Top-10 Marc Marquez, che si dimostra più in difficoltà rispetto al Sachsenring per via delle numerose curve a destra, in ritardo di quasi un secondo (976 millesimi per la precisione) e Savadori, distante 1 secondo da Maverick.

Valentino Rossi chiude le PL1 15°, Luca Marini penultimo.

Alle 14:10 le seconde Prove Libere.

OMNISPORT | 25-06-2021 10:46