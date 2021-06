MotoGp, PL3 Germania: riecco la Ducati, Valentino Rossi migliora

Fabio Quartararo è il pilota più veloce nelle terze libere del Gp di Germania di MotoGp. Al Sachsenring il centauro francese della Yamaha ha fermato il cronometro sul tempo di 1’20″348, precedendo le due Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, di pochi millesimi. Un passo avanti importante per la scuderia di Borgo Panigale su una pista non certo favorevole.

Nella Top Ten e quindi direttamente in Q2 anche Pecco Bagnaia, ottavo. Sesta l’altra Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre Marc Marquez è nono davanti al fratello Alex. Bene Aleix Espargarò su Aprilia (quinto).

Segnali finalmente positivi da parte di Valentino Rossi. Il centauro del team Petronas dopo un venerdì da dimenticare è sensibilmente migliorato, è risalito fino a sfiorare la Top Ten ma poi ha chiuso con il sedicesimo tempo: dovrà quindi partecipare alla Q1. Con lui anche uno spento Franco Morbidelli, il campione del mondo Mir, Maverick Vinales e Alex Rins.

Venerdì Rossi si era così espresso su un suo futuro sulle 4 ruote: “Come ho sempre detto, quando smetterò con la MotoGP vorrei correre in macchina. Ho avuto alcune esperienze nei rally, perché sono un grande appassionato, ed ho corso anche nel Mondiale. Però preferisco correre in pista ed ho già fatto esperienza con le GT3. E’ una categoria interessante, perché ci sono vetture di marchi importanti come Ferrari, Porsche o Aston Martin. Penso che correrò con questo tipo di macchine, ma non so ancora in quale campionato, perché ci sono diverse opzioni. Comunque spero di correre lì”.

La Top Ten e i qualificati al Q2

Quartararo

Miller

Zarco

Oliveira

A. Espargarò

Martin

Nakagami

Bagnaia

M. Marquez

A. Marquez

OMNISPORT | 19-06-2021 11:02