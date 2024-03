MotoGP Portogallo: Bastianini fa la "Bestia", pole! Vinales e Martin in prima fila, Bagnaia 4°. Debacle Honda

Enea Bastianini su Ducati si prende la pole position del GP Portogallo MotoGP. In prima fila l'Aprilia di Vinales e Martin. Dalla seconda fila Bagnaia (4°), Miller (5°) e Bezzecchi (6°).

23-03-2024 12:40

Un grande Enea Bastianini torna in pole position. E lo fa al Gran Premio del Portogallo. Sulla pista di Portimao, la “Bestia” tiene fede al suo soprannome cancellando in un attimo tutte le sfortune e gli infortuni della passata stagione. Migliore, davanti a tutti con la sua Ducati uffciale a prendersi una prima fila tutta all’insegna delle moto italiane con l’Aprilia di Maverick Vinales secondo e la Ducati Pramac di Jorge Martin terzo.

Si deve accontentare di aprire la seconda fila col 4° tempo Francesco Bagnaia che ha preceduto la KTM di Jack Miller (5°) il ritrovato Marco Bezzecchi (6°) su Ducati VR46. Solo 8° Marc Marquez vittima di una caduta a inizio Q2. Debacle assoluta della Honda fuori in Q1 e relegate con 4 moto agli ultimi 4 posti, con Luca Marini mestamente ultimo.

MotoGP Portimao: Bastianini è un lampo, Bagnaia 4°

Per Enea Bastianini si tratta della seconda pole position in carriera in MotoGP. La prima risaliva a quasi due anni fa, in Austria nel 2022, da quella data sono passati qualcosa come 581 giorni. Con il tempo di 1.37.706 Bastianini ha preceduto Maverick Vinales e Jorge Martin. Bagnaia apre la seconda fila davanti a Miller e Bezzecchi.

Poi Acosta, il rookie del team GasGas apre la terza fila e precede Marc Márquez, in difficoltà dopo la caduta all’inizio del Q2 e solo ottavo. Fabio Quartararo, dopo aver agguantato la Q2 diretta, non va oltre il nono tempo, precedendo il compagno di squadra Alex Rins, 11°. Tra i due si inserisce Brad Binder, 10°. Alex Marquez è 12°.

Gp Portogallo, Q1: Acosta e Alex Marquez in Q2

La Ducati Gresini di Alex Marquez e la KTM di Pedro Acosta hanno conquistato l’accesso al Q2 nella prima trance delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo. A Portimao restano fuori dai magnifici 12 che si giocano la pole come primi esclusi Aleix Espargaro (partirà 13°), Fabio Di Giannantonio (14°). Oliveira (15°), Morbidelli (17°). Debacle assoluta della Honda con tutte le sue moto relegate in fondo alla griglia di partenza: con Zarco 19°, Mir 20°, Nakagami 21° e Marini 22°. Forse ti può interessare MotoGP Gp Portogallo, Bagnaia aspetta Aldeguer in Ducati e teme la valanga spagnola; Marquez gioca in difesa La MotoGp riaccende i motori a Portimao per il GP del Portogallo con Pecco Bagnaia che spera di fare doppietta dopo la vittoria in Qatar, Marquez rimane cauto mentre Martin ci crede MotoGP griglia di partenza Gp Portogallo 1ª fila 1. E. Bastianini 1:37.706

Ducati 2. M. Viñales 1:37.788

Aprilia 3. J. Martin 1:37.812

Ducati 2ª fila 4. F. Bagnaia 1:37.922

Ducati 5. J. Miller 1:38.032

KTM 6. M. Bezzecchi 1:38.072

Ducati 3ª fila 7. P. Acosta 1:38.138

KTM 8. M. Marquez 1:38.147

Ducati 9. F. Quartararo 1:38.322

Yamaha 4ª fila 10. B. Binder 1:38.412

KTM 11. A. Rins 1:38.502

Yamaha 12. A. Marquez s.t.

Ducati 5ª fila 13. A. Espargaró 1:38.279

Aprilia 14. F. Di Giannantonio 1:38.309

Ducati 15. M. Oliveira 1:38.385

Aprilia 6ª fila 16. R. Fernandez 1:38.448

Aprilia 17. F. Morbidelli 1:38.454

Ducati 18. A. Fernandez 1:38.934

KTM 7ª fila 19. J. Zarco 1:39.004

Honda 20. J. Mir 1:39.025

Honda 21. T. Nakagami 1:39.058

Honda 8ª fila 22. L. Marini 1:39.451

Honda

MotoGP, GP Portogallo: tutte le info sugli orari e come vederlo in tv e streaming