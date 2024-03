MotoGP, Gp Portogallo: orario, info, dove vederlo in tv, diretta in chiaro e in streaming

Gran Premio del Portogallo di MotoGP: Bagnaia punta il secondo appuntamento del motomondiale, si corre in Europa, con esattezza all'Autodromo di Algarve a Portimao. Orari e appuntamenti dirette tv

21-03-2024 12:48

Dopo il debutto del Motomondiale in Qatar e la settimana di sosta, la MotoGP arriva in Europa con il Gran Premio del Portogallo seconda tappa del Mondiale 2024. Si corre all’Autodromo di Algarve di Portimao. Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica, va a caccia del secondo successo consecutivo dopo il primo posto sul circuito di Losail. Occhio a Brad Binder due volte secondo e Martin che ha vinto la prima Sprint della stagione. Di seguito, la programmazione televisiva, le eventuali dirette in chiaro. i dettagli del circuito e i precedenti del Gran Premio del Portogallo di MotoGP.

Gp di Portogallo MotoGP: le caratteristiche del circuito di Portimao

L’Autodromo di Algarve è situato nel sud del Portogallo, nei pressi di Portimao. Il circuito, inaugurato nel 2008 dalla Superbike, è stato aggiunto al calendario del Motomondiale dal 2020 dopo alcune gare cancellate a causa del Covid-19. Il tracciato è lungo 4592 metri ed è composto da 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra. La pista portoghese viene considerata un vero e proprio rollercoaster, caratterizzato da una serie di dislivelli che rendono la gara una montagna russa di emozioni.

I precedenti della MotoGP a Portimao

Sono cinque i precedenti del circus della MotoGp all’Autodromo di Algarve a Portimao, tra cui due Gran Premi organizzati nel 2021: uno in primavera e l’altro in autunno. A tagliare il traguardo in occasione del primo GP sul circuito portoghese è stato Oliveira con la Red Bull KTM, mentre negli appuntamenti seguenti Quartararo e Bagnaia si sono imposti ad alternanza, risultando attualmente in perfetta parità. Dunque, finora, nessun pilota è riuscito a primeggiare su questo circuito. Il record, invece, è detenuto da Marc Marcquez con la Honda nella pole del 2023 con un tempo di 1’37″226.

MotoGP, Gp di Portogallo: dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di Portogallo, che andrà in scena a Portimao, inizierà ufficialmente venerdì 22 alle 11:45 con le prime prove libere. Stesso in giornata, si proseguirà con le FP2 dalle 16 alle 17. Il giorno seguente spazio alle FP3 e alle qualifiche, mentre alle 16 sarà il momento della Sprint. Domenica, la gara avrà inizio alle 15. Tutto il weekend del Motomondiale sarà visibile su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e NOW. Sarà possibile seguire in chiaro su TV8 le qualifiche e la Sprint, mentre la gara in differita alle 17:05.

Venerdì 22 marzo

FP1 MotoGp: ore 11.40

Pre Qualifiche MotoGp: ore 15.55

Sabato 23 marzo

FP3 MotoGp: ore 11.05

Qualifiche MotoGp: ore 11.45 (diretta in chiaro anche su TV8)

Sprint Race MotoGp: ore 15.55 (diretta in chiaro anche su TV8)

Domenica 24 marzo

MotoGp Warm Up: ore 10.40

MotoGp gara: ore 15 (in differita su TV8 alle 17.05)

