MotoGP, pole Gp Stiria: show Ducati, Valentino Rossi delude ancora

La MotoGP riparte nel segno della Ducati. Almeno in qualifica. Dopo essere andati in vacanza con l’immagine di Fabio Quartararo in festa per il successo di Assen che ha rafforzato il primo posto del francese nella classifica iridata, il pilota nizzardo è andato solo vicino a conquistare la pole position nel Gp di Stiria, decima prova del Mondiale 2021, in programma sul Red Bull Ring a Spielberg.

A partire davanti a tutti sarà invece la Ducati di Jorge Martin, con il tempo di 1:22.994.

Risultato comunque non sorprendente, considerando la tradizione che ha visto vincere sempre la Desmosedici su questo circuito, tra il 2016 e il 2020, prima del successo dello scorso anno della Ktm di Miguel Oliveira.

Così, dopo che le prime tre sessioni di prove libere erano state all’insegna dell’equilibrio, con tre moto differenti a primeggiare, la Honda di Nagakami, l’Aprilia di Lorenzo Salvadori e la Ducati di Pecco Bagnaia, a fare la voce grossa nelle libere 4 era stata proprio la Yamaha di Fabio Quartararo, confermatosi poi nelle prove ufficiali, prima che il miglior tempo strappato in extremis dal francese, che sarebbe valso la pole, venisse cancellato, spalancando il primo posto a Martin.

Solo terzo Quartararo, preceduto anche dalla prima Ducati ufficiale, quella di Pecco Bagnaia.

In seconda fila Jack Miller, quindi Joan Mir, Johann Zarco e Aleix Espargaro. Ottava la Honda di Marc Marquez, mentre ad aprire la seconda fila sarà la Yamaha di Maverick Viñales, il cui miglior giro è arrivato in concomitanza con la notizia, annunciata da giorni, del suo approdo in Aprilia per la stagione 2022.

Ancora una qualifica amara invece per Valentino Rossi. Nel primo GP successivo all’annuncio del ritiiro al termine della stagione, il pilota della Petronas ha vissuto il solito venerdì e il solito sabato di passione: costretto a passare dal Q1, Valentino non è andato oltre un modesto 17° posto, davanti al fratello Luca Marini con l’Avintia.

OMNISPORT | 07-08-2021 15:07