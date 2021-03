MotoGP, il Gran Premio del Qatar in Diretta Live

Da questa prima tappa del Motomondiale 2021, dal Qatar é tutto, alla prossima tappa di questa stagione di Moto!19:50

Gara difficile per Valentino Rossi, partito quarto ma finito dodicesimo superato anche dall'altro italiano, Enea Bastianini, terminato decimo.19:49

Prima gara che ha mostrato tanto equilibrio in questo Motomondiale, Yamaha e Ducati sugli scudi con Mir e la sua Suzuki da outsider, capace di arrivare a pochi millesimi e un rettilineo dal podio.19:47

Grandissima gara di Vinales che riesce a resistere allo strappo iniziale delle Ducati, prende la vetta nella seconda parte della gara e porta a casa una meritata vittoria. Secondo Zarco, terzo Bagnaia con le due Ducati che mostrano la loro forza superando nel rettilineo finale Mir, uscito male dall'ultima curva.19:46

VINCE VINALES! Vittoria dello spagnolo, secondo Zarco, terzo Bagnaia: che errore di Mir che esce male nell'ultima curva e lascia passare le due Ducati!19:44

ULTIMO GIRO! Vinales in controllo, Mir all'attacco di Zarco con Bagnaia che proverá ad approfittarne.19:42

GIRO 21. Sorpasso di Mir su Bagnaia, l'italiano ora fuori dal podio e con Rins che spinge per la quarta posizione.19:39

GIRO 20. Tre giri alla fine: Vinales in fuga per la vittoria, secondo Zarco, Bagnaia in difesa dagli attacchi di Mir e Rins.19:38

GIRO 19. Vinales con piú di un secondo su Zarco, che gara dello spagnolo che si sta avvicinando sempre di piú alla vittoria.19:36

GIRO 18. Sorpasso anche di Zarco, Bagnaia che sembra aver problemi di usura alle gomme: l'italiano ora deve difendersi da Rins.19:33

GIRO 17. Vinales con pista libera prende metri, giá sei decimi di vantaggio su Bagnaia.19:32

GIRO 16. SORPASSO DI VINALES! Lo spagnolo passa primo, con Bagnaia che peró rimane in scia.19:30

GIRO 15. Zarco sempre piú vicino ai due di testa, con Rins e la sua Suzuki in quarta posizione.19:28

GIRO 14. Vinales continua l'attacco su Bagnaia che resiste, Yamaha piú forte nel misto ma poi soffre nel rettilineo.19:26

GIRO 13. VINALES PASSA ANCHE ZARCO! Lo spagnolo ora all'attacco di Bagnaia, che sfida ora per la vetta!19:24

GIRO 12. Battaglia tra Miller e Quartararo, passato da Vinales: sta faticando ora il francese.19:23

GIRO 11. Si iscrive anche Rins alla lotta per il podio, con lo spagnolo che supera Miller e si mette a contatto delle Yamaha.19:20

GIRO 10. Vinales sembra averne di piú di Quartararo in questi giri, lotta tra i due per la terza posizione.19:18

GIRO 9. Quartararo ora punta Bagnaia e Zarco, meno di mezzo secondo tra le due Ducati e il francese.19:17

GIRO 8. Quartararo ora stabile in terza posizione, lotta per il quarto posto ora tra Miller e Vinales. Rossi in decima posizione, lontano dalla lotta con i primi.19:15

GIRO 7. Quartararo passa Miller, la Ducati gli risponde nel rettilineo riprendendosi la posizione: prova di forza della Ducati sul dritto.19:13

GIRO 6. Zarco sempre piú vicino a Bagnaia, l'italiano sta faticando in questi ultimi giri.19:11

GIRO 5. Molto bene la Ducati con le prime tre posizioni, stanno peró ritornando con forza Quartararo e Vinales con le loro Yamaha.19:09

GIRO 4. Giro veloce di Quartararo, quarto in questo momento ma giá in scia di Miller e Zarco.19:07

GIRO 3. Rossi sta faticando in questo inizio, il Dottore settimo alle spalle anche di Vinales che é partito molto male dalla prima fila.19:05

GIRO 2. SORPASSO DI ZARCO! Il francese passa Miller, Bagnaia continua a guadagnare.19:04

GIRO 2. Cerca subito la fuga Bagnaia, mezzo secondo su Miller: alle loro spalle Zarco, caduta per Petrucci.19:03

PARTITI! Gran partenza di Bagnaia, lo segue Miller: inizia forte la Ducati.19:01

Inizia il warm up, si scaldano i motori: tutto pronto per questo Gran Premio di Qatar del Mondiale 2021!18:58

Meccanici in pista per gli ultimi controlli alle moto e alle gomme: da valutare soprattutto il forte vento che potrebbe cambiare le strategie dei vari piloti.18:52

Tanta attesa per il ritorno di una MotoGP che ha visto nel weekend una Ducati protagonista, seguita dalle due Yamaha m soprattutto da un Valentino Rossi subito in alto con il nuovo team.18:29