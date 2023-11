Motogp, Gp Qatar: info, orari, dove vederlo in tv e in streaming a Losail

Tutte le informazioni sul Gran Premio del Qatar penultima prova del Mondiale MotoGp che si corre sulla pista di Losail dove si rinnova la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo

17-11-2023 14:52

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

La MotoGp si appresta ad affrontare la fase finale della stagione con il penultimo atto del Mondiale il Gran Premio del Qatar. I piloti, reduci dal weekend in Malesia, approdano sul tracciato di Losail, con il classico formato che prevede la Sprint Race al sabato e la gara alla domenica peraltro in notturna. Continua la lotta infinita tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, alle prese con la lotta al titolo di Campione del mondo 2023, 14 i punti che li dividono a vantaggio di Pecco.

GP Qatar, dove vederlo in diretta tv e streaming

Il weekend del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGp, al canale 208, e su Sky Sport. In streaming, invece, tifosi e appassionati potranno gustarsi la lotta al titolo tra Bagnaia e Martin scaricando l’app di SkyGo su pc, smartphone o tablet. Su TV8 la gara sarà trasmessa in differita alle 20, mentre le qualifiche e la Sprint sarà visibile in chiaro.

Le caratteristiche del circuito

Il circuito di Lusail, situato a 23 km da Doha, ha recentemento subito significativi lavori di rinnovamento e innovazione. Questi interventi hanno portato all’inusuale spostamenteo dell’appuntamento del Gran Premio del Qatar alla fine del calendario, diversamente dal solito inizio di stagione.

Il tracciato, lungo 5,38 km e largo 12 metri, è caratterizzato da un totale di 16 curve, di cui 10 a destra e 6 a sinistra. È considerato uno dei circuiti più impegnativi in termini di sollecitazione sui freni, richiesti in ben 13 curve, tra cui la più ardua è quella immediatamente dopo la prima curva al termine del traguardo.

Nell’edizione dello scorso anno, Pecco Bagnaia è scivolato al dodicesimo giro coinvolgendo Jorge Martin. Tuttavia, nel 2021, lo stesso pilota italiano sulla Ducati ha stabilito il record del giro più veloce della pista con il tempo di 1’52.772. Invece, il record di tempo sul circuito durante la gara appartiene a Bastianini, con 1’54-338, ottenuto nel 2022, quando il pilota del team Gresini ha conquistato il primo posto. Storicamente, nel corso della storia del Gran Premio del Qatar, i piloti che hanno festeggiato più vittorie sono stati Valentino Rossi e Stoner.

Le parole di Bagnaia

Pecco Bagnaia potrebbe conquistare il titolo nel Gran Premio del Qatar. Attualmente, il pilota italiano ha un vantaggio di 14 punti sul suo avversario Jorge Martin. Se Bagnaia dovesse accumulare altri 23 punti rispetto a Martin durante la Sprint e la gara di domenica, espandendo il margine a +37 sullo spagnolo, potrebbe conquistare il titolo mondiale per la seconda volta consecutiva. Questa situazione dipende dal fatto che Martin non ottenga più di 14 punti. Altrimenti, la lotta per il titolo sarebbe rimandata all’ultimo Gran Premio che si terrà a Valencia.

Bagnaia, in conferenza stampa, si è espresso così:

Non credo che il mondiale finirà qui in Qatar, a meno che Jorge non abbia un problema. Il vantaggio è modesto, dovrei guadagnare 23 punti, che sono troppi per un singolo weekend di gara. Vivo questo weekend normalmente, ma so che la pressione può arrivare all’improvviso. Incidente del 2022? Ero al limite e ho perso l’anteriore. È stato un incidente più spaventoso per Jorge Martin, che poteva farsi davvero male rispetto a me.