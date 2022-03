MotoGP, qualifiche Mandalika: pole di Quartararo, sesto Bagnaia

19-03-2022 09:14

Si sono concluse le qualifiche ufficiali del Gran Premio MotoGP di Indonesia sulla pista di Mandalika. A prendersi la prima posizione in griglia è il Campione in carica Fabio Quartararo detto “El Diablo”, che sulla Yamaha ufficiale stampa l’ottimo tempo di 1:31.067. Seconda e terza piazza per le due Ducati Pramac di Martin e Zarco.

MotoGP, qualifiche Mandalika: la Top-10

1 F. QUARTARARO 1:31.067

2 J. MARTIN +0.213

3 J. ZARCO +0.311

4 B. BINDER +0.366

5 E. BASTIANINI +0.437

6 F. BAGNAIA +0.440

7 M. OLIVEIRA +0.499

8 A. RINS +0.515

9 J. MILLER +0.647

10 A. ESPARGARO +0.656

OMNISPORT