MotoGp, Quartararo in pole a Le Mans. Rossi in Top 10

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia. A Le Mans il centauro della Yamaha (alla terza pole di fila) ha fermato il cronometro sul tempo di 1:32.600, primo davanti al compagno di scuderia Maverick Vinales e al ducatista Jack Miller. Quarto posto per Franco Morbidelli, sesto Marc Marquez.

Valentino Rossi scatterà dalla nona piazza, mentre è solo sedicesimo Pecco Bagnaia. Male anche il campione del mondo Joan Mir, 14esimo.

LE QUALIFICHE

Q1: le condizioni del tracciato, reso umido dalla pioggia, condizionano pesantemente le prestazioni dei piloti: la pista, in un primo momento bagnata, si asciuga velocemente in alcuni punti. C’è incertezza a Le Mans, alcuni centauri restano con le gomme rain, altri mettono le slick.

Deludente Pecco Bagnaia, che partirà dal sedicesimo posto in griglia di partenza. Fuori dal Q2 anche il campione del mondo Joan Mir (14esimo) e il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò (13esimo) passano invece a sorpresa al turno successivo Lorenzo Savadori (Aprilia) e Luca Marini (Ducati).

In Q2 tanti piloti mettono subito le slick (tra questi Valentino Rossi e Franco Morbidelli), la pista si asciuga. Il ducatista Jack Miller è il più veloce dopo il primo run, poi si migliora costantemente, è lui il punto di riferimento.

Nell’ultimo concitato run, Marc Marquez piazza il tempo in 1:33.037, poi si susseguono in testa Viñales, Morbidelli e infine Quartararo, che piazza la pole in 1: 32.600

Griglia di partenza (primi dieci)

Quartararo

Vinales

Miller

Morbidelli

Zarco

Marquez

Nakagami

P.Espargarò

Rossi

Oliveira

OMNISPORT | 15-05-2021 15:01