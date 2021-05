MotoGp, Valentino Rossi ora ci crede. Marquez bloccato

Valentino Rossi ritrova il sorriso dopo il nono tempo nelle libere del Gran Premio di Francia a Le Mans. “Tutto sommato è andata bene, sono andato bene sul bagnato di mattina, ma volevo l’asciutto per testare meglio la moto e siamo stati fortunati perché al pomeriggio l’asciutto c’è stato. Ho potuto spingere, ho chiuso tra i 10, ma l’aspetto più importante è che sono potuto andar bene, costante, con un buon passo, insomma, mi pare che siamo andati meglio rispetto alle prime gare”.

“Il lavoro a Jerez è servito perché abbiamo lavorato duro su sospensioni, assetto, forcellone e bilanciamento. Tutto è servito a essere più veloci. Va meglio anche l’ingresso in curva, mi sento meglio sulla moto”, le parole del pilota numero 46.

“Sono molto contento di questa giornata perché le prime gare sono state dure, è dura mantenere la motivazione quando si va male, si diventa pessimisti e non si vede la luce. Io cerco di stare tranquillo perché corro da molto e ho sempre con me i ricordi di quando vincevo 11 gare all’anno. Ma comunque i miei amici mi aiutano, la mia squadra mi dà supporto e questo aiuta tanto. E poi tutto cambia rapidamente”.

Chi invece proprio non è soddisfatto è Marc Marquez, ottavo e mai a suo agio sulla Honda: “Al momento non ho molto feeling con la moto, per questa ragione oggi non abbiamo forzato. Vista la mia condizione non ottimale non possiamo permetterci troppi rischi. Prima potevo pensare di gestire una moto imprevedibile, oggi devo avere la situazione sotto controllo. Una gara flag to flag non mi spaventa, anche se per il mio recupero preferirei una gara sull’asciutto per ridurre i rischi e l’imprevedibilità”.

La scuderia giapponese è in difficoltà: “Al momento non c’è una Honda che può giocarsi la vittoria, ma l’obiettivo del team deve essere quello di concludere la gara tra i primi 5″.

OMNISPORT | 14-05-2021 21:27