MotoGp, Valentino Rossi alla ricerca della velocità

Valentino Rossi arriva in Francia con la speranza di riscattarsi dopo le prime difficili gare del Mondiale. “Senza dubbio in questo fine settimana voglio essere più veloce e recuperare posizioni,sull’asciutto l’anno scorso a Le Mans andavo forte, sia sul giro secco che sul passo gara, ma in gara ha piovuto e sono caduto alla prima curva”.

“La pista mi piace, ha tanti cambi di direzione in cui la Yamaha si comporta bene. Spero di trovare cielo sereno dalle PL1 fino alla gara, nei test di Jerez abbiamo trovato qualche soluzione che dovrebbe aiutarmi, vedremo se troveremo conferme una volta scesi in pista”.

OMNISPORT | 11-05-2021 12:59