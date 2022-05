MotoGP, Quartararo: "La mia miglior gara in carriera"

29-05-2022 16:29

Sorride il campione del mondo Fabio Quartararo, secondo al Mugello dietro Bagnaia e primo nella classifica piloti della MotoGP: “Questa è la mia migliore gara in carriera, ne sono sicuro perché non avevo nulla da perdere e abbiamo fatto le scelte giuste – dice il francese della Yamaha -. E’ stato un week end molto difficile, prima del via credevo di essere fuori pure dalla top-5 e invece abbiamo girato al meglio”.

Per Quartararo gara azzeccata fin da subito: “Il via è stato emozionante, ho fatto dei sorpassi incredibili, che nemmeno io credevo possibili, e ho lottato tanto: la Ducati mi passava sul dritto e io dovevo replicare in staccata. Sono tornato alla vecchia carena e alla moto standard, mi ci sono sentito bene e ho dato il meglio: quando ho l’anteriore a posto, mi sento forte”.