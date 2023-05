MotoGp, Quartararo: "Limitato dal braccio"

Il pilota francese: "Ho avuto un problema fisico"

14-05-2023 16:13

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha commentato a Sky il suo settimo posto nel Gran Premio di Francia: “Stamattina ho fatto un trattamento in clinica per un dolore al braccio che ho sentito molto da metà gara, quindi è un peccato”.

“Non potevo lottare per il podio, ma per la quinta posizione si. Potevo avere un passo migliore per lottare più in alto in classifica: il trattamento di stamattina è stato aggressivo e questo mi ha limitato nella seconda parte di gara. Tutte le gare che ho fatto avevo un piccolo problema con il braccio, mentre oggi è stato un disastro, devo continuare ad allenarmi”.

“Il passo lo abbiamo, ma è così e dobbiamo lottare. Però abbiamo fatto un piccolo passo in avanti”, ha spiegato il pilota francese.