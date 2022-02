Quartararo: "Ci siamo divertiti". Morbidelli: "Miglioriamo sempre più"

12-02-2022 15:25

Si è chiusa con una quarta posizione in classifica la seconda giornata di test a Mandalika per il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. El Diablo si è concentrato sul long-run completando ben 68 giri ed ha fermato il cronometro del suo giro migliore sul tempo di 1:31.564, distante poco meno di tre decimi dalla migliore prestazione fatta registrare da un sorprendente Luca Marini.

Questo il suo commento al termine della manche:

“I test pre-stagionali sono un lavoro duro, ma oggi ci siamo divertiti. Sono davvero felice per come siamo andati con le gomme usate, cosa che non mi aspettavo fosse così buona. Il nostro ritmo è davvero forte. Con la mescola morbida però, non mi sento così bene. Il tempo sul giro non è così male, ma dobbiamo migliorare il time attack. Abbiamo un altro giorno di test domani e penso che faremo una sorta di breve simulazione di gara. Ma adesso sappiamo che il ritmo di gara c’è, quindi voglio concentrarmi di più sul singolo giro veloce. Nel complesso però mi sento abbastanza felice“.

In 12° posizione l’altro alfiere della Yamaha ufficiale, Franco Morbidelli:

“Stiamo migliorando passo dopo passo, oggi ho avuto la possibilità di fare il mio primo time attack dell’anno. Ho sicuramente sentito un po’ di ruggine, ma è bello averlo fatto e vedere così ancora più chiaramente dove la moto deve migliorare. Durante un time attack i problemi vengono amplificati. Complessivamente è stata sicuramente una buona giornata, abbiamo migliorato ancora. Ci sono alcune modifiche che possiamo fare per migliorare le sensazioni, che non sono male al momento, ma non nemmeno perfette. È necessario avere un grande feeling con la moto in questa categoria per essere davanti. Questo è quello che cercheremo di fare”.

OMNISPORT