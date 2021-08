Motogp, Quartararo omagge Rossi: "È ancora il mio idolo"

Grande tristezza ha destato l’improvviso annuncio di Valentino Rossi di ritirarsi dalla Motogp al termine di questa stagione. Una decisione, quella del Dottore, che era già nell’aria da un po’, ma la sensazione è che il mondo non fosse davvero pronto a questa notizia, che pone fine ad una vera e propria era del motociclismo.

Nella conferenza stampa dei piloti che precede il GP di Stiria, primo dopo la lunga pausa estiva, anche El Diablo Fabio Quartararo ha parlato dell’addio di Rossi. Queste le sue parole:

“Valentino era già 2 volte campione del mondo quando sono nato, sto gareggiando con lui, è triste pensare che no sia con noi, è davvero la persona che mi ha fatto voler diventare un campione di Motogp, da bambino andavo nella sua hospitality a chiedere una foto, è una leggenda, la sua carriera è eccezionale, è ancora il mio idolo, non ho parole per descriverlo”.

OMNISPORT | 05-08-2021 18:13