MotoGP, Quartararo sconsolato: "Non so perché siamo lenti"

Il pilota Yamaha spiega: "Non c'è grip, il nostro distacco è tutto in curva".

31-03-2023 23:36

Perde la calma Fabio Quartararo, che le PL2 estromettono dalla Q2: “Sono incavolato, non so come mai siamo così indietro; il feeling con la moto non è male, ma manca il grip e non mantengo la velocità di sorpasso. Quando vado in curva, sento il posteriore che scivola anche quando è dritto. Quando faccio un giro con gomme usate, sono a uno o due decimi dai primi; con la gomma nuova, scivolo a sette decimi di distacco, è incredibile. Perdiamo nelle due-tre curve in cui non ho velocità, non sappiamo perché siamo lenti e questo rende la situazione peggiore di un anno fa”.

Dichiarazioni sconsolate da parte dell’iridato 2021, che ha scenograficamente picchiato il pugno sulla sua Yamaha a fine sessione.