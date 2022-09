MotoGP, Quartararo spera nell’aiuto di altri per fermare la marcia di Bagnaia

05-09-2022 15:06

Con la vittoria a Misano, “Pecco” Bagnaia ha allungato a quattro la sua striscia di successi consecutivi in MotoGP assotigliando ancora in ritardo in classifica piloti da Fabio Quartararo.

Costui, nelle ultime uscite, ha patito il cambio di marcia del piemontese non riuscendo, in sella alla sua M1, a tener botta ad una Ducati che ad Aragon, prossimo appuntamento del Motomondiale, troverà un’altra pista favorevole in cui poter diminuire ancora il gap in graduatoria.

Il bis iridato dunque rischia di diventare più complicato del previsto per Quartararo il quale, considerato lo stato della sua Yamaha, si è augurato che siano altri a dargli una mano nella rincorsa alla conferma del titolo.

“Ho corso con il coltello alla gola ma in questo momento non sono certo io quello che può fermare Bagnaia” ha affermato con grande onestà a L’Equipe Quartararo, speranzoso che più avanti, quando il circus si sposterà nell’emisfero australe, possano arrivare novità per tornare ad essere pienamente competitivi.

“Spero che quando andremo in Oceania dove non corriamo da tanto tempo possano esserci delle belle sorprese per noi” ha chiosato il transalpino.