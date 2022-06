MotoGP: Rins verso la Honda, Oliveira vicino all'Aprilia

21-06-2022 19:28

Il mercato piloti della MotoGP è in fermento. Con l’addio della Suzuki a fine stagione, Alex Rins si è messo in cerca di una nuova squadra e la scelta pare essersi fermata sulla Honda del team LCR, quello gestito da Lucio Cecchinello, dove dovrebbe essere affiancato da Ai Ogura.

Miguel Oliveira invece non sarà più in KTM, dove arriverà Jack Miller, e dopo contatti frequenti con il team Gresini si è ormai deciso ad andare in Aprilia nel team satellite RNF, forse al fianco di Celestino Vietti. La squadra Gresini è pronta ora a prendere Raul Fernandez per sostituire Enea Bastianini.