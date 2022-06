MotoGP, Rossi: "Adoro Assen, tifo per Bagnaia"

22-06-2022 20:38

Se si parla di Assen non si può non interpellare Valentino Rossi. Qui il “Dottore” ha trionfato 10 volte e ha vinto la sua ultima gara in MotoGP, la numero 115.

Queste le dichiarazioni di Valentino Rossi in vista del prossimo GP: “Mi sarebbe piaciuto venire ad Assen quest’anno per seguire la MotoGP, la mia squadra, mio ​​fratello e i piloti della VR46. Purtroppo quest’anno non è possibile, poiché abbiamo programmato un test a Spa-Francorchamps dopo questa gara a Zandvoort“, racconta il 43enne campione a Racesport.nl.

Rossi ha corso ad Assen anche prima che il layout venisse modificato: “Dopo di che è diventato un po’ più un circuito normale, ma rimane un bellissimo circuito di motorsport. Anche l’atmosfera è fantastica, soprattutto quando guidi nell’ultimo settore: il giorno della gara sembra di entrare in uno stadio. Spero di venire presto al TT Assen un’altra volta come spettatore”.

Infine, Valentino Rossi ha speso belle parole per il circuito, caricando un suo pupillo della MotoGP: “Assen è stato uno dei miei circuiti preferiti del calendario MotoGP. Ho vinto dieci gare, proprio come a Barcellona. Ho anche vinto la mia ultima vittoria in un Gran Premio nel 2017 e penso che questo sia per me il ricordo più speciale del circuito. Per chi faccio il tifo? Per Pecco Bagnaia”.