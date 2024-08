MotoGP Silverstone, Prove Libere: nelle FP1 svetta Martin, Bagnaia ottavo. Il team VR46 con le Ducati ufficiali

Il resoconto della giornata di prove libere e pre qualifiche al GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024. Nelle FP1 miglior tempo per Martin, Bagnaia ottavo. Intanto il team VR46 ufficializza l'accordo con Ducati

Parte il fine settimana del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024. Sulla pista di Silverstone il programma del venerdì è incominciato con la prima sessione prove libere, che dopo una partenza in sordina hanno visto l’ascesa di Jorge Martin, autore del miglior tempo. Ottavo l’attuale leader di campionato Francesco Bagnaia.

MotoGP Silverstone, la top ten delle FP1

Per la precisione, il pilota Pramac mette a segno un tempo di 1:59.383, battendo di 9 centesimi Maverick Vinales su Aprilia. Terzo colui che all’inizio delle FP1 aveva segnato i migliori riscontri, ovvero l’altro Aprilia Aleix Espargarò, a 33 decimi dal connazionale.

Quarto posto per Jack Miller, in quota KTM, e a seguire troviamo Franco Morbidelli per Pramac, Enea Bastianini per la Ducati ufficiale e Fabio Di Giannantonio per il team VR46. Il citato Bagnaia è ottavo, a 46 decimi dall’arcirivale Martin. Chiudono la top ten Fabio Quartararo e Marc Marquez.

MotoGP Silverstone, il resoconto delle FP1

Il primo a scendere sotto i due minuti è stato Aleix Espargaró, che nel suo giro con l’Aprilia fa registrare all’inizio della sessione 1:59.769. A seguire Pecco a 1:59.859. Il pilota spagnolo al suo ultimo anno in MotoGP ha mantenuto il miglior tempo per buona parte della sessione, sempre con alle sue spalle l’attuale leader di classifica, seguito dal compagno di squadra Bastianini.

Nel frattempo Martin ha faticato inizialmente a trovare il ritmo, pagando già un secondo dopo il primo quarto d’ora da Espargarò. Ma la condizione di svantaggio non dura molto: il futuro pilota Aprilia a circa 17 minuti dal termine si porta in prima posizione, battendo di 9 centesimi il tempo di Espargarò.

Contestualmente è partita la rimonta di Fabio Di Giannantonio, che si migliora via via portandosi dal sesto al terzo posto. Per la cronaca, nelle FP1 c’è stata anche la caduta di Pedro Acosta, che ha sbagliato la frenata finendo sulle barriere (fortunatamente senza conseguenze). Scivola anche Marc Marquez.

Dal 2025 il team VR46 sarà factory supported da Ducati

Intanto fuori dalle piste è stata ufficializzata oggi la notizia dell’accordo pluriennale tra Pertamina Enduro VR46 e Ducati, con la casa di Borgo Panigale che renderà la squadra di Valentino Rossi factory supported, fornendo quindi dalla prossima stagione le proprie Desmosedici GP25.

Si tratta di un assestamento della griglia delle Ducati dopo che Pramac ha deciso di passare dal 2025 alle moto Yamaha. VR46 ha vinto nel teorico ballottaggio contro Gresini per avere i bolidi ufficiali, uno dei quali sarà affidato ad un pilota (probabilmente Fabio Di Giannantonio, che potrebbe fare coppia con Franco Morbidelli) del team guidato da Alessio Uccio Salucci.