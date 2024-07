MotoGP pagelle GP Germania: suicidio Martin ma Bagnaia lo pressava. Nuova classifica piloti: Pecco leader

Con la vittoria nel Gp di Germania Francesco Bagnaia vola in testa al Mondiale piloti MotoGP superando Jorge Martin caduto nel finale di gara. Le pagelle del Sachsenring

Finale rocambolesco del Gran Premio di Germania che ha visto la caduta nel finale a 2 giri dalla fine di Jorge Martin che stava vincendo la gara. Di contro il successo di Francesco Bagnaia ha un duplice valore visto che Pecco con questo 25-0 supera Martinator nella classifica Mondiale piloti.

Gp Germania pagelle: Bagnaia costringe Martin all’errore

Jorge Martin 0 come i punti che porta a casa dalla gara finendo per le terre quando aveva la vittoria in tasca. Sente il fiato sul collo di Pecco anche se non molto vicino e quel fiato lo fa cadere, non è la prima volta per Martinatore. Ma tutt’appost?

Francesco Bagnaia 9: non era al massimo qui in Germania come nelle altre gare spesso dominate ma torna in Italia con il massimo risultato col minimo sforzo, tornando pure in testa al mondiale. Regalo di matrimonio, a breve sposerà la sua Dimiziana, non poteva farsi! Fiori d'arancio…

Enea Bastianini 7 se iniziasse prima le sue gare e partisse un po’ più davanti potrebbe dire la sua anche per la vittoria, invece ste rimonte effimere e queste mani mangiate di continuo cominciano a essere tante.

Franco Morbidelli 6,5: fa un garone per metà e poi scivola indietro come un gambero il giorno della paella. Ma almeno lo abbiamo visto davanti come non succedeva da tempo.

Marc Marquez 7,5: arriva secondo dopo un week end che poteva anche finire in infermeria quindi non gli si può dire niente. Però siamo a metà stagione e sta vittoria, sto week end perfetto ancora non è arrivato. La Ducati ufficiale sì. Buon per lui…

Maverick Vinales 4: avrebbe il grande potenziale ma finisce col fare un errore al sabato in qualifica e un errore in gara che compromette tutta la bontà del lavoro, sua e dell'Aprilia.

Alex Marquez 8/5: finalmente esce dall'ombra del fratello salvo ripiombarci nel finale quando "inspiegabilmente" si fa riprendere e passare per quello che era il podio dove ci risale solo per la caduta di Martin. Fratellino generoso…

Di Giannantonio 5: attira la sfortuna un po' come Paolino Paperino, fora come uno qualunque sulla Provinciale di domenica mattina. Iellato.

La nuova classifica mondiale piloti MotoGP dopo la Germania

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 222 Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 212 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 162 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 155 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 125

MotoGP: altra sosta, si torna ad agosto a Silverstone

Non c’è grande continuità nel Motomondiale. Causa le cancellazioni e gli spostamenti tra India e Kazakistan il Mondiale MotoGP dopo una sosta non preventivata dopo il Mugello, dopo il back to back tra Assen e Sachsenring va di nuovo in “letargo” con la pausa ferie d’estate, questa sì prevista dal calendario. Quindi un nuovo mese senza gare. Si torna in pista a Silverstone nel week end del 2-4 agosto. Lì ritroveremo la sfida infinita tra Bagnaia e Martin.