Motogp, Gp Gran Bretagna a Silverstone: info, orari e dove vederlo in tv e in streaming

Decimo appuntamento stagionale: si torna in pista da venerdì 2 a domenica 4 agosto. A Silverstone la celebrazione dei 75 anni di corse

La MotoGP si appresta a tornare in pista per il decimo appuntamento della stagione. Dopo quasi un mese dall’ultima sfida nel Gran Premio di Germania e il recente World Ducati Week, i riflettori sono puntati sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma da venerdì 2 a domenica 4 agosto 2024. Si infiamma la corsa al titolo mondiale, con Pecco Bagnaia, leader della classifica con 222 punti e reduce dalla vittoria nella Lenovo Race of Champions, è determinato a mantenere la posizione di comando. La pressione è alta, con Jorge Martin che lo segue a soli 10 punti di distanza. In questa battaglia tra giganti, un altro nome di rilievo è pronto a farsi valere: Marc Marquez, attualmente terzo in classifica.

11.45-12.30 – MotoGP Prove Libere 1

16.00-17.00 – MotoGP Prove Libere 2

Sabato 3 agosto 2024

11.10-11.40 – MotoGP Prove

11.50-12.30 – Qualifiche MotoGP (in diretta anche su TV8)

16.00 – MotoGP gara Sprint (in diretta anche su TV8)

Domenica 4 agosto

15.00 – Gara MotoGP (18:30 in differita su TV8)

