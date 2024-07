Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello si scaglia contro gli haters sulla seconda gravidanza: bufera social

La notizia della second gravidanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello ha scatenato qualche hater che ha provocato la coppia, la modella ha risposto per le rime a tutti i leoni da tastiera

Il solito problema dei social. Specie quando sei bello, ricco e famoso. La mamma dei leoni da tastiera è sempre incinta. La frase calza a pennello perchè proprio di gravidanza si parla. La seconda per la precisione annunciata una settimana fa da Valentino Rossi, icona e leggenda della MotoGP, e Francesca Sofia Novello, stella del firmamento della moda con anche una presenza a Sanremo negli scorsi anni. Al centro della polemica alcuni commenti sotto l’annuncio dell’attesa della seconda figlia da parte della coppia. Alcuni di questi hanno dato fastidio alla Novello che ha risposto per le rime agli haters in questione.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: in arrivo la seconda figlia

La notizia è di una settimana fa. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello (coppia fissa da oramai 7 anni) diventeranno genitori per la seconda volta. La modella di fama internazionale è di nuovo in dolce attesa. L’annuncio è arrivato sui social esattamente la scorsa settimana, col ‘Dottore‘ che appunto in versione ‘dottore’ ha specificato in un post social che la coppia era in dolce attesa di un’altra bambina dopo la primogenita Giulietta, nata a marzo 2022.

“È sicuramente una femmina Dottore! La Franci è incinta,aspettiamo un’altra bambina” aveva scritto Rossi postando alcuni scatti che ricordano molto le foto pubblicate per annunciare l’arrivo della primogenita Giulietta, che il 4 marzo ha compito due anni. Rossi, soprannominato “Il dottore” visitava la Novello vestito da medico, confermando l’attesa. E questa volta è stato lo stesso con l’aggiunta appunto di Giulietta in veste di “assistente” del Dottor Rossi.

Rossi padre per la seconda volta ma c’è chi chiede un erede maschio

Ovviamente sono stati tantissimi i commenti di felicitazioni e auguri che si possono leggere sotto il post congiunto condiviso sui profili di entrambi di futuri bis-genitori. Molti, moltissimi di amici vip, da Jovanotti ad Antonella Clerici e colleghi del mondo della moto, da Capirossi all’amico-socio Uccio Salucci.

Tra questi però qualcuno è andato oltre. Alcuni commenti infatti, tra il serio e il faceto, sottolineavano un certo dispiacere che non si trattasse di un maschietto da poter “iniziare” al mondo delle moto sulla scia dei successi del padre in una famiglia di motociclisti, da papà Graziano Rossi al fratello Luca Marini (pure lui futuro padre).

Francesca Sofia Novello si scaglia contro gli haters che chiedono un figlio maschio

Commenti che non sono stati graditi da Francesca Sofia Novello. “Continua a tentare… prima o poi un maschio in sella ad una moto” è stato uno di questi a cui la modella ha risposto per le rime: “ma fallo te!!! Noi stiamo bene cosi!!”. Altro botta e risposta: “Toccherà fare il terzo per avere un figlio in MotoGP” – scrive uno dei followers. “Ma chi lo vuole un figlio in MotoGP?” – risponde seccata la Novello.

Qualcuno ha percepito l’evidente stizza di Francesca Sofia Novello e ha chiesto “potresti anche essere un po’ più educata nel rispondere…e’ normale che un mito come Vale abbia innumerevoli fan che alla notizia dell’ arrivo di un bambino sperino in modo carino che sia un maschietto e che segua le orme del padre…tutto qui!!! Rilassati…senza offesa nelle tue risposte mi sembri un po’ troppo maleducata! Detto questo…sempre forza Vale”.

Ma la Novello anche qui non ha lesinato a rispondere con veemenza: “L’educazione e il rispetto verso una gravidanza e la nascita di una bambina è DOVEROSA anche se siamo “personaggi pubblici”. Secondo te è normale ricevere commenti come: “Che disgrazia una femmina” “sforna un maschio” “vogliamo un erede” “adesso fai il terzo” .. ma scherziamo? Imparassero loro l’educazione, io ne ho fin troppa!“

E all’ennesimo invito/consiglio per un maschietto, anche abbastanza abietto, “prova a girarla” Francesca Sofia Novello ha perso ogni freno chiudendo la discussione con un imperituro: “Fatti i ca..i tuoi!”