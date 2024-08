MotoGP Sprint Race Silverstone diretta live: Bagnaia fiuta il colpo dietro Espargaro con Martin e Marquez alle spalle

Silverstone ospita il decimo atto del campionato mondiale 2024 e riserva subito la sorpresa di giornata. In pole position c'è infatti l'Aprila di Aleix Espargarò, bravo nel realizzare il giro record del tracciato inglese ma anche fortunato per le bandiere gialle nel finale che hanno, di fatto, impedito agli altri piloti di rispondere. In prima fila con lo spagno ci saranno le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini. Seconda fila per Jorge Martin con Alex Marquez e Brad Binder. Marc Marquez parte dalla settima casella affiancato da Vinales e Pedro Acosta.

