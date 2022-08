05-08-2022 16:35

Tutto ribaltato nella seconda sessione di prove libere della MotoGP a Silverstone, pista che nel pomeriggio ha visto riscrivere non solo la classifica parziale ma anche i rapporti di forza tra i principali candidati alla vittoria.

MotoGP, Silverstone: Quartararo sugli scudi nelle FP2

Dopo una mattinata piuttosto in sofferenza infatti, il leader del mondiale nonché campione iridato in carica Fabio Quartararo è salito di tono e con il tempo di 1.58.946 ha fatto registrare il miglior crono dell’intera giornata divenendo l’unico a scendere sotto il muro dell’1.58.

Alle sue spalle, Joan Mir ha capitalizzato l’ottima giornata della Suzuki (Rins 7°) chiudendo in 2ª posizione a 0.154, mentre Maverick Vinales ha dimostrato di trovarsi sempre meglio alla guida dell’Aprilia conquistando un incoraggiante terzo posto a 0.177 dal “Diablo”.

MotoGP, Silverstone: Bagnaia a sorpresa fuori dai dieci

Difficile pronosticare invece, dopo il 2° tempo nella sessione del mattino, un Francesco Bagnaia fuori dalla top ten della classifica combinata dopo le FP2.

Il torinese infatti ha concluso una FP2 opaca in 11ª posizione a 0.439 da Quartararo e ora sarà costretto a dare tutto nelle FP3 in programma domani per evitare di dover passare dalla Q1.

Decisamente meglio di lui in casa Ducati Johan Zarco (5°), Enea Bastianini (8°), Marco Bezzecchi (10°) e Jack Miller, nono classificato nonostante una caduta (senza conseguenze) nella seconda parte della sessione.

MotoGP, Silverstone: i tempi delle FP2

Di seguito, dunque, la classifica delle FP2 che, almeno per quanto riguarda la top ten, corrisponde alla classifica combinata delle libere del venerdì.

1. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2. MIR Joan (Suzuki)

3. VIÑALES Maverick (Aprilia)

4. ZARCO Johann (Ducati)

5. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

6. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

7. RINS Alex (Suzuki)

8. BASTIANINI Enea (Ducati)

9. MILLER Jack (Ducati)

10. BEZZECCHI Marco (Ducati)

11. BAGNAIA Francesco (Ducati)

12. MARINI Luca (Ducati)

13. MARTIN Jorge (Ducati)

14. MARQUEZ Alex (Honda)

15. BRADL Stefan (Honda)

16. ESPARGARO’ Pol (Honda)

17. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

18. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

19. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

20. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

21. BINDER Brad (Ktm)

22. GARDNER Remy (Ktm)

23. BINDER Darryn (Yamaha)

24. FERNANDEZ Raul (Ktm)