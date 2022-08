MotoGP, GP Gran Bretagna: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

05-08-2022 10:12

Dopo la lunga pausa estiva, si torna a correre. La MotoGP è pronta a dare spettacolo al Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. Si riparte con Fabio Quartararo leader del Mondiale ma reduce dalla brutta prova ad Assen e tallonato da Aleix Espargarò.

GP Inghilterra a Silverstone: le caratteristiche del circuito

Il circuito di Silverstone è uno dei più iconici del motorsport. Dopo aver ospitato la Formula 1 (vittoria di Carlos Sainz), è tempo di dare spazio alla MotoGP. Si tratta di una delle piste più veloci dell’intero calendario del Mondiale. Il tracciato si snoda su 5.891 metri complessivi. Di fatto, sono solamente tre le frenate impegnative (curva 16 la più complicata), per il resto gas al massimo.

Lo scorso anno, la vittoria è andata a Fabio Quartararo. Da sottolineare come la MotoGP non è stata molto protagonista a Silverstone (solo 20 “presenze”). L’ultimo pilota italiano ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è stato Andrea Dovizioso, su Ducati, nell’edizione 2017. Nel 2018 non si è disputato causa maltempo, nel 2020 causa Covid.

MotoGP, i favoriti per il GP di Gran Bretagna

Dopo ben cinque settimane di pausa estiva, bisognerà capire chi non ha perso il ritmo gara. Fabio Quartararo, dopo gli errori ad Assen, cerca di tornare a primeggiare. Dovrà stare attento ad Aleix Espargarò su Aprila che, ora, dista solo 21 punti in classifica generale. Il leader del Mondiale, inoltre, dovrà scontare un long lap penalty per quanto accaduto in Olanda.



Tanta attesa anche per Becco Bagnaia, obbligato a fare qualcosa di importante per rilanciarsi nel Mondiale (dopo aver brillato nell’ultima tappa del Mondiale). Il pilota della Ducati ha commesso tanti errori e non permettersene altri. Trionfare a Silverstone potrebbe dargli grande fiducia per il resto della stagione.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

L’appuntamento con il GP di Gran Bretagna si apre con le due sessioni di prove libere del venerdì, e la terza nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio spazio alle qualifiche. Il clou della MotoGP è programmato nella giornata di domenica con il semaforo verde del GP di Gran Bretagna alle ore 14:00.

Ecco il programma completo

Venerdì 5 agosto

Ore 10.00: prove libere 2 Moto3

Ore 10.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 11.55: prove libere 2 Moto2

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15.10: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.10: prove libere 2 Moto2

Sabato 6 agosto



Ore 10.00: prove libere 3 Moto3

Ore 10.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.55: prove libere 3 Moto2

Ore 13.35: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Domenica 7 agosto

Ore 10.20: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 12.20: gara Moto3

Ore 15.30: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Contemporaneamente, domenica verranno trasmesse in chiaro su TV8 le gare di tutte e tre le categorie.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 5 agosto



Sky Sport

Ore 10.00: prove libere 2 Moto3

Ore 10.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 11.55: prove libere 2 Moto2

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15.10: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.10: prove libere 2 Moto2

Sabato 6 agosto



Sky Sport

Ore 10.00: prove libere 3 Moto3

Ore 10.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.55: prove libere 3 Moto2

Ore 13.35: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Domenica 7 agosto

Ore 10.20: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 12.20: gara Moto3

Ore 15.30: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

TV8

Ore 15.30: gara Moto3 (differita)

Ore 18.35: gara Moto2 (differita)

Ore 17.05, gara MotoGP (differita)