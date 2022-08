MotoGP, Aleix Espargaró: "Quartararo non andava punito"

04-08-2022 20:14

Nella conferenza stampa del giovedì di Silverstone il grande tema, oltre all’annuncio del ritiro di Andrea Dovizioso dopo Misano, è stato di certo la penalità che dovrà scontare in gara Fabio Quartararo. Il leader del Mondiale non la ritiene giusta ed è dello stesso avviso il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaró.

“Non è contento della penalità e sono d’accordo. Diversi piloti quest’anno sono stati più aggressivi di Fabio e non sono stati puniti – così Aleix -. Noi continueremo a fare le nostre gare. Lui farà ancora sorpassi, ma dobbiamo cercare di avere più equità nei giudizi degli steward“.

Il pilota dell’Aprilia in campionato è a -21 proprio da Quartararo: “Può essere un buon circuito per noi, cercherò di recuperare qualche punto per la lotta per il vertice – ha aggiunto -. Ho un ottimo team e un’ottima moto. Cerchiamo di divertirci e vediamo se posso farcela”.