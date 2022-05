MotoGP sotto shock: la Suzuki abbandona a fine 2022

02-05-2022 20:27

Notizia shock in MotoGP riportata da Motorsport.com: la Suzuki dirà addio lascerà a fine 2022. Di conseguenza i due piloti del team, Alex Rins e Joan Mir si libereranno dopo il Mondiale in corso. Per quanto riguarda il campione del mondo 2020, stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe affiancare Marc Marquez alla Honda.

La notizia ha ovviamente lasciato stupiti tutti, compresi i piloti Mir e Rins e il capo del team Livio Suppo, che ha dribblato le domande: “No comment. Spero possiamo capire la mia situazione. Buona serata”. Il comunicato ufficiale della Suzuki è atteso domani ma il Covid e la guerra in Ucraina dovrebbero essere tra le motivazioni che hanno spinto la casa giapponese ad abbandonare la MotoGP.

E pensare che solo due anni fa la casa giapponese ha vinto con Mir un titolo che mancava da 20 anni, mentre recentemente aveva firmato un contratto di 5 anni con la Dorna. È la seconda volta che la Suzuki lascia la MotoGP: la prima alla fine del 2012, per poi rientrare nel 2015 sotto la guida di Davide Brivio. Vedremo se ci sarà anche questa volta un ritorno, nel frattempo però c’è attesa per capire la motivazione.

