MotoGP, Suppo: “Rinnovi Mir e Rins sono le priorità Suzuki”

08-03-2022 13:48

La prima sessione di prove libere del venerdì aveva dato ottimi riscontri, con le due moto Suzuki molto veloci. Tutt’altra musica quanto successo sabato nelle prove cronometrate e soprattutto domenica in gara.

Joan Mir e Alex Rins non sono riusciti a mantenere le promesse, arretrando senza mai essere competitivi e ottenendo un sesto e settimo posto sotto la bandiera a scacchi della prima gara del campionato mondiale di motogp.

Il risultato in casa Suzuki non ha certo impresso il sorriso sul volto di Livio Suppo, che già dall’Indonesia si aspetta un passo diverso del proprio comparto motoristico, anche per rispondere alle attese di Mir, che durante l’inverno si era detto assolutamente felice di quanto messo in pista dal proprio team, in ottica rinnovo contrattuale.

Il neo team manager Suzuki, Livio Suppo, non pensa certamente di cambiare la line up della prossima stagione, anzi: “La priorità di Suzuki è quella di rinnovare con Joan Mir e Alex Rins, perché sono entrambi piloti molto forti. Joan ha vinto un mondiale con Suzuki e Alex ha avuto una brutta stagione lo scorso anno, ma prima ha fatto un ottimo lavoro. Ecco perché la nostra intenzione è quella di rinnovare entrambi. Oggi non c’è altra trattativa aperta che non sia con i nostri piloti, anche se non c’è una vera e propria trattativa. Stiamo dialogando per capire se vogliamo continuare insieme”.

