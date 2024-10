MotoGP Thailandia, super Bagnaia: pole record su Bastianini, Martin terzo e Marquez quinto caduti. Griglia di partenza

Gran Premio di Thailandia MotoGP: Pecco Bagnaia si prende la pole position con record al Buriram, in prima fila ci vanno Enea Bastianini e Jorge Martin caduto nel finale come Marquez quinto. quarto Bezzecchi

Una super pole position, tanto per cominciare e avvisare Jorge Martin nella volata mondiale. L’ha stampata Francesco Bagnaia che partirà davanti a tutti sia nella Sprint che nella gara del Gran Premio di Thailandia. Pecco ha messo sulla pista di Buriram un giro record. Gli avversari per batterlo hanno dovuto prendere rischi e sono caduti a cominciare dallo stesso Martin e Marc Marquez entrambi già nel finale. Prima fila col secondo tempo quindi per Enea Bastianini con l’altra Ducati Factory, terzo Martinator, seconda fila con Marco Bezzecchi, Marquez e un ottimo Fabio Quartarararo con una Yamaha tirata a lucido.

Bagnaia si prende la pole al Buriram, Martin terzo e caduto

Francesco Bagnaia conquista una super pole position al Gp di Thailandia. Pecco ha stampato il nuovo record della pista in 1:28.700 forzando alla grande nel finale delle qualifiche laddove in molti sono caduti per provare quello step in più sui tempi. Per Bagnaia pole 22 in Top Class, 29sima in carriera, mentre per la Ducati è la 14esima pole stagionale, 102esima in MotoGP.

Centra la prima fila al fianco del campione del mondo Enea Bastianini con l’altra Ducati Factory ma anche il leader della classifica piloti Jorge Martin, terzo nonostante sia caduto nel finale al pari di Marc Marquez, quinto. Tra di loro un ottimo Marco Bezzecchi, mentre tira fuori il classico coniglio dal cilindro Fabio Quartararo che riporta la Yamaha in seconda fila.

Completano la top ten: in terza fila la KTM del rookie Pedro Acosta, le Ducati GP23 di Fabio di Giannantonio (VR46Team) e Alex Marquez (Gresini). Ad aprire la quarta fila l’Aprilia di Maverick Vinales, 11° Franco Morbidelli.

Quante cadute nel finale: vanno giù Martin, Marquez e non solo

Dopo il terribile incidente di Tony Arbolino investito in Moto2 nelle libere di ieri e l’altrettanto pericolosa caduta di Aleix Espargaro, non è stato da meno il circuito del Buriram nelle qualifiche di oggi per i centauri della classe regina. Specie nel concitato finale sono caduti in parecchi: a cominciare da Martin e Marc Marquez ma sono andati giù anche Morbidelli e Zarco. Mentre è stato protagonista di un clamoroso salvataggio Quartararo nel Q1: il ‘Diablo’ ha messo il gomito a terra ed è riuscito a restare in piedi prima di fare poi il miglior tempo che gli è valso il Q2.

MotoGp Buriram – GP Thailandia – la griglia di partenza