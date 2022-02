MotoGp, Uccio sul nuovo team di Valentino Rossi: "Orgogliosi"

24-02-2022 17:09

Il team director del Mooney VR46 Racing Team Alessio “Uccio” Salucci a margine della presentazione della nuova squadra di MotoGp di Valentino Rossi si è espresso così sulla stagione che sta per cominciare: “Non posso che essere soddisfatto di far parte di questo nuovo progetto, che poi tanto nuovo non è”.

“Un Team che ha fatto molta strada, grazie al supporto di Sky Italia, una lunga gavetta tra Moto2 e Moto3 e che passo dopo passo è arrivato alla MotoGP. Un’evoluzione naturale per poter seguire ancora più da vicino i migliori talenti della VR46 Riders Academy. Luca e Marco li abbiamo visti crescere, da ragazzini fino alla classe regina. Un impegno importante in MotoGP, ma che non oscura la Moto2 dove continueremo a lavorare perché crediamo che sia propedeutica alla crescita dei nostri piloti”.

“Era il momento giusto per fare questo salto, un nuovo capitolo di questo libro sempre all’insegna dell’italianità e del DNA della VR46 e di Valentino che è coinvolto al 100%. È sempre stato al passo con i tempi, innovativo e anche qui c’è la sua impronta. Un grazie speciale a tutti i nostri partner che continuano a credere nei nostri mezzi e un benvenuto a Mooney, che entra a far parte della nostra famiglia come title partner. Senza il loro supporto non sarebbe stato possibile arrivare fino a qui, speriamo di poter davvero ripagare tutti della loro fiducia nel migliore dei modi”.

