MotoGP Valencia, ultimo atto: Bagnaia campione del mondo se, tutte le combinazioni tra Pecco e Martin

Il Gran Premio della Comunità Valenciana ultima prova del Mondiale MotoGP deciderà la sfida iridata tra Bagnaia e Martin con Pecco avanti di 14 punti dopo la Sprint Race di ieri vinta da Martinator. Ecco tutte le possibilità combinazioni tra Bagnaia e Martin

Sono quattordici, 14 punti. The last dance, l’ultima gara. Tensione alle stelle sulla pista Ricardo Tormo. Ultimo atto della sfida per il Mondiale piloti MotoGP nel duello all’ultima staccata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin separati appunto da 14 lunghezze. Sarà il Gran Premio di Valencia ultimissima prova del campionato della classe regina, a decretare il vincitore dell’iride 2023.

Ieri altro capolavoro, l’ennesimo, di Jorge Martin vero e proprio re delle Sprint Race. Martinator ha dominato in lungo e in largo, facendo l’unica cosa che lo poteva tenere in gioco nella corsa al titolo, cioè vincere. Bagnaia si è difeso come poteva non andando oltre il 5° posto. Pecco resta ancora favorito a patto però di non cullarsi troppo sugli allori per non perdere l’alloro più importante quello del Mondiale MotoGP. Vediamo, numeri alla mano le varie combinazioni possibili a un solo gp dalla fine.

Gp Valencia MotoGP: la “spallata” di Martin a Bagnaia nella Sprint

Poteva vincere matematicamente il titolo già ieri alla fine della Sprint, Francesco Bagnaia. Gli sarebbe bastato arrivare davanti a Martin di qualche posizione, 4 punti per brindare con un giorno d’anticipo al Mondiale. I presagi c’erano, specie dopo le qualifiche chiuse in prima fila con lo spagnolo solo sesto. Ma Martinator è animale da Sprint Race, lo ha dimostrato in tutta la stagione vincendone otto prima di Valencia.

Sulla pista Ricardo Tormo, Martin ha suonato la nona sinfonia. Una gara breve perfetta così come la scelta della gomma. A differenza di Bagnaia che ha provato con la media ma non ha avuto giovamento se non nelle ultime battute della Sprint ma troppo tardi per tornare sui primi quattro che erano andati via. E così lo spagnolo si è preso 7 punti di quel tesoretto di 21 che Pecco portava in Spagna per bissare il titolo Mondiale

MotoGP Valencia: Bagnaia campione del mondo se… le combinazioni

Il risultato della Sprint Race quindi ci ha consegnato una classifica mondiale piloti che vede Francesco Bagnaia con un vantaggio di 14 punti di vantaggio su Jorge Martin. Tanti se consideriamo che nel Gran Premio di Valencia, ultimo atto della stagione, ce ne saranno in palio 25 al vincitore e poi a scalare. Ma altrettanto pochi se consideriamo che questo pazzo Mondiale MotoGP 2023 ha riservato diverse sorprese, alti e bassi, colpi di scena duplici, a volte anche durante la stessa gara.

In caso di nuovo trionfo di Jorge, a Pecco basterebbe arrivare nelle prime cinque posizioni al traguardo per laurearsi per la seconda volta campione del mondo MotoGP. Vediamo tutte le combinazioni possibili anche con i vari piazzamenti di Martin considerando che in caso di arrivo a pari punti, Bagnaia vincerebbe il titolo per il maggior numero di vittorie in gara.

In caso di vittoria di Martin, a Bagnaia basterebbe arrivare dal quinto posto in su;

basterebbe arrivare dal quinto posto in su; Con Martin secondo, Bagnaia dovrebbe arrivare tra il sesto e il decimo posto;

dovrebbe arrivare tra il sesto e il decimo posto; Con Martin terzo, Bagnaia dovrebbe chiudere tra l’undicesimo e il quattordicesimo posto;

dovrebbe chiudere tra l’undicesimo e il quattordicesimo posto; Se Martin arrivasse quarto (o peggio), Bagnaia sarebbe automaticamente campione.

Martin campione MotoGp nella Sprint Race: tutte le combinazioni

Jorge Martin invece dal canto suo, come nella Sprint, deve attaccare a testa bassa. Potrebbe vincere anche arrivando sul podio, secondo o terzo, ma in quel caso Pecco dovrebbe fare davvero male, oltre la top ten per poter vincere il titolo. Ecco tutte le tre possibili combinazioni che incoronerebbero Martinator.

Martin vince la gara con Bagnaia 6° (o peggio)

con Bagnaia 6° (o peggio) Martin 2° con Bagnaia 11° (o peggio)

con Bagnaia 11° (o peggio) Martin 3° con Bagnaia 15° (o peggio)

