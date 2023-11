MotoGP, Gp Valencia: info, orari, dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per l'ultimo weekend della stagione di Moto Gp: Valencia decreterà il campione del Mondo al termine della sfida infinita tra Bagnaia e Martin

24-11-2023 15:26

Pochi rettilinei e qualche curva per continuare a difendere la corona: Francesco Bagnaia ha il trofeo di campione del mondo nelle proprie mani, padrone del proprio destino ma Jorge Martin non mollerà e cercherà di stargli con il fiato sul collo per cercare di approfittare di qualsiasi errore.

Ad eleggere il Re della Moto Gp sarà il circuito Ricardo Tormo nel Gran Premio di Valencia ultima prova del Mondiale 2023. Il pilota italiano è fiducioso dall’alto dei suoi 21 punti di vantaggio con 37 in palio nel week end valenciano.

Bagnaia-Martin, ultimo atto a Valencia

Uno scettro per due, Bagnaia e Martin sono pronti a fare a sportellate nel circuito di Ricardo Tormo nell’ultima gara del Motomondiale del 2023. Il pilota italiano ha un vantaggio ampio di 21 punti in classifica e potrebbe diventare campione del mondo per la seconda volta consecutiva anche nella Sprint Race del sabato, qualora dovesse accumulare un vantaggio di altre quattro lunghezze sul pilota della Ducati Pramac. Altrimenti sarà poi tutto rimandato alla bandiera a scacchi della domenica, quella definitiva.

Dove vedere il Gp di Valencia

Le prove libere, le qualifiche, le gare delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, si potranno vedere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now Tv e SkyGo, per chi ha l’applicazione compresa nell’abbonamento. In chiaro, su TV8, verranno trasmesse live le qualifiche e la gara sprint del sabato, mentre le gare saranno visibili solo in differita.

Gp Valencia, il programma dell’ultimo weekend stagionale

Di seguito il programma e il palinsesto completo dell’ultima gara di Moto Gp del 2023. Tutti gli appuntamenti in esclusiva su Sky e in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre:

Sky Sport, Now e SkyGo (diretta)

Venerdì 24 novembre

Ore 9 – Moto3 FP1

Ore 9:50 – Moto2 FP1

Ore 10:45 – MotoGP FP1

Ore 13:15 – Moto3 FP2

Ore 14:05 – Moto2 FP2

Ore 15 – MotoGP

Sabato 25 novembre

Ore 8:40 – Moto3 FP3

Ore 9:25 – Moto2 FP3

Ore 10:10 – MotoGP FP2

Ore 10:50 – MotoGP Qualifiche

Ore 12:50 – Moto3 Qualifiche

Ore 13:45 – Moto2 Qualifiche

Ore 15 – Sprint Race MotoGP

Domenica 26 novembre

Ore 10:40 – MotoGP Warm up

Ore 12 – Moto3 Gara

Ore 13:15 – Moto2 Gara

Ore 15 – MotoGP Gara

TV8 (in chiaro)

Sabato 25 novembre – diretta

Ore 10:50 – MotoGP Qualifiche

Ore 12:50 – Moto3 Qualifiche

Ore 13:45 – Moto2 Qualifiche

Ore 15 – Sprint Race MotoGP

Domenica 26 novembre – differita

Ore 14 – Moto3 Gara

Ore 15:20 – Moto2 Gara

Ore 17 – MotoGP Gara

