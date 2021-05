MotoGP: Valentino Rossi al Mugello per cambiare la sua stagione

Per Valentino Rossi è arrivata l’ora di gareggiare sulla pista di casa. Domenica infatti il calendario del motomondiale prevede la disputa del Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello, sul quale il Dottore ha vinto nove volte, una nella classe 125 nel 1997, una nella 250 nel 1999 e ben sette consecutive, dal 2002 al 2008, nella classe regina.

Sono però, appunto, addirittura 13 gli anni di astinenza da vittoria di Rossi sulla pista toscana situata nel comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, ma Valentino, fra tutte le classi, è salto altre cinque volte sul podio, una sul secondo gradino e quattro sul terzo, l’ultima volta nel 2018. L’anno scorso invece la gara non si disputò a causa della pandemia, quest’anno ritorna finalmente in calendario anche se senza pubblico.

“A Le Mans sono stato in grado di lottare per posizioni migliori ed essere nella top ten, ma domenica abbiamo sofferto in condizioni miste – dice Rossi -. Avevo un buon feeling con la moto, quindi è stato un peccato che sia stata una gara così confusa. Speriamo che il tempo sia più stabile in questo fine settimana al Mugello, così da poter confermare i miglioramenti fatti dai test di Jerez”.

“E’ una pista fantastica e fortunatamente ho molti bei ricordi – continua il Dottore -. E’ sempre speciale, quindi non vedo l’ora di gareggiare, anche se è un peccato farlo senza pubblico, perché i tifosi sono sempre fantastici e ci danno molta spinta ed è sempre bello vederli in tribuna” ha concluso Rossi.

OMNISPORT | 25-05-2021 20:13