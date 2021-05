MotoGp, Valentino Rossi ha fissato la data dell'annuncio

Valentino Rossi deciderà se continuare a meno a correre in MotoGp dopo le prime nove gare della stagione. E’ stato lo stesso centauro del team Petronas a spiegarlo in un’intervista a Trans7: “Parlerò con Petronas e Yamaha a metà stagione, perché dopo nove gare ci sarà la pausa estiva e penso che deciderò il mio futuro proprio in quel periodo“.

“Sarò contento se potrò correre anche nel 2022, ma prima ho bisogno di vedere i risultati per capire se posso essere competitivo. Perciò, in questo momento non posso promettere nulla, ma proverò a esserci anche nel 2022″.

Il Dottore non ha finora brillato nel team malese: nell’ultimo weekend a Le Mans non è andato oltre l’undicesimo posto, ed è ancora lontano dal miglior feeling con la sua Yamaha M1, anche se nelle ultime settimane ci sono stati miglioramenti.

A Motorcycle News il centauro numero 46 ha confessato di avere paura di ritirarsi: “In questi anni ho avuto meno paura di smettere di fumare. Penso che quando smetterò di correre sarà molto noioso”.

“Adesso mi godo la vita di un atleta, mi alleno ogni giorno per rimettermi in forma e avere un obiettivo. Forse quando smetterò dovrò trovare qualcosa che sia altrettanto importante per me“.

La VR46 Academy, e il team che nel 2022 debutterà in MotoGp (con moto Ducati), saranno i prossimi interessi della vita di Rossi fuori dalla pista: “Anche se sono il più vecchio, non mi sento solo. Ho molti amici nel paddock, a cominciare dai riders dell’Academy. E passiamo molto tempo insieme divertendoci, mi mantiene giovane”.

OMNISPORT | 19-05-2021 12:48